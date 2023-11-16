شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تعرف على السرعات الجديدة في طرقات دبي بعد بدء تطبيقها من اليوم والعقوبة مضاعفة للمخالفين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عاجل: قرارات جديدة من المديرية العامة للجوازات حول السفر من السعودية الى الكويت

قررت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي خفض الحد القانوني للسرعة على شارع الاتحاد في الجزء الواقع بين إمارة الشارقة وجسر القرهود من 100 كلم/س إلى 80 كلم/س، وذلك اعتبارًا من الاثنين المقبل.

السرعات الجديدة في طرقات دبي

أوضحت الهيئة أن هذا القرار جاء بناءً على تنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، واستنادًا إلى دراسة حديثة تعتمد على عدد المداخل والمخارج والتقاطعات في الجزء المشار إليه من شارع الاتحاد، إلى جانب دراسة حوادث السير المتكررة والتحسينات والتطويرات التي تمت في المنطقة مؤخرًا.

قررت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي خفض الحد القانوني للسرعة على شارع الاتحاد في الجزء الواقع بين إمارة الشارقة وجسر القرهود من 100 كلم/س إلى 80 كلم/س، اعتبارًا من الاثنين المقبل.

وأكدت الهيئة أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات والمعايير والأساليب المعتمدة في مجال السلامة المرورية لتنبيه السائقين حول خفض السرعة إلى 80 كلم/س.