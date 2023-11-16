انت الان تتابع البرلمان النرويجي يتبنّى مقترحًا يطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 نوفمبر 2023, 4:43 مساءً

تبنّى برلمان النرويج، اليوم "الخميس"، مقترحًا يطلب من الحكومة الاستعدادَ للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلّة، على أساس أن يكون لهذا القرار أثر إيجابي على عملية السلام في الشرق الأوسط. وينصّ المقترح على أن "البرلمان النرويجي يطلب من الحكومة أن تكون مستعدّة للاعتراف بفلسطين دولة مستقلّة، عندما يمكن أن يكون لهذا الاعتراف أثر إيجابي على عملية السلام، لكن من دون أن يكون مشروطًا بالتوصل لاتفاق سلام نهائي"؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وحاز تبنّي النص على أغلبية واسعة، رغم أنه صدر عن حزبي العمال والوسط المشكلين لحكومة أقلية، لكنه استفاد من تأييد الأعضاء المحافظين أهم حزب معارض، وأحزاب سياسية أخرى.

كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان النرويجي يتبنّى مقترحًا يطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.