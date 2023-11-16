تراند اليوم : شرح كيفية إنشاء حسابين " واتساب" في هاتف واحد فقط

صحيفة الخليج 365: أضافت شركة "ميتا" ميزة جديدة إلى تطبيق "واتساب" تتيح للمستخدمين إنشاء حسابين في هاتف واحد والتبديل بين الحسابين بسهولة.

إنشاء حسابين

يتطلب إنشاء حسابين في تطبيق "واتساب" في هاتف واحد رقمي هاتف منفصلين وبطاقة اتصال أو هاتف يقبل شرائح الاتصال المتعددة أو eSIM. ويحتاج أيضًا إلى الهاتف الثاني لتلقي رمز المرور لمرة واحدة الذي ترسله منصة "واتساب" عبر الرسائل القصيرة للوصول إلى حسابك الثاني في جهاز مختلف.

الخطوات

لإنشاء حساب ثانٍ في "واتساب"، يمكنك إضافة رقم جديد تمامًا أو إضافة رقم تستخدمه في هاتف آخر، وقبل البدء بإنشاء الحساب، من المهم معرفة أنه لا يجب إزالة الحساب الموجود في الجهاز الآخر قبل إضافته إلى الجهاز الجديد.

وللبدء بإنشاء حساب ثانٍ، اتبع الخطوات التالية:

*انتقل إلى تطبيق "واتساب" في هاتف أندرويد.

*انقر فوق زر القائمة الثلاثي النقاط في الجهة اليُمنى العلوية، ثم اختر (الإعدادات) Settings.

*انقر فوق السهم في الجهة اليُمنى العلوية، مقابل صورة حسابك الشخصي ورقم هاتفك.

*انقر فوق خيار (إضافة حساب) Add account.

ستظهر شاشة خاصة بإضافة حساب جديد، وبعد الموافقة على شروط الخدمة، حدّد بلدك وأضف رقم هاتفك.

بعد التحقق من رقم هاتفك، ستظهر رسالة للتحقق إذا كنت ترغب في النسخ الاحتياطي أو نقل محتوى الحساب من هاتف قديم، أو ستنتقل مباشرة إلى شاشة معلومات الحساب الشخصي لإعداد حسابك الجديد.