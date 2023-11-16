تراند اليوم : صحفية تسأل بايدن: "هل مازلت تعتبر الرئيس الصيني ديكتاتور؟".. شاهد رد الرئيس الأمريكي

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو رد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على سؤال بشأن اعتباره رئيس الصين ديكتاتور، وذلك على هامش زيارة الرئيس الصيني، شي جينبينغ إلى كاليفورنيا.

ووجهت صحفية سؤالا للرئيس الأمريكي قائلة: "السيد الرئيس بعد اليوم هل تعتبر الرئيس شي ديكتاتور؟".

ورد بايدن قائلا: "حسنا، إنه كذلك، إنه ديكتاتور بمعنى أنه رجل يدير دولة شيوعية قائمة بشكل حكومة مختلف تمامًا عن نظامنا".

وتم تداول فيديو آخر لتصريحات بايدن عن سيارة الرئيس الصيني مشبها إياها بسيارته الرئاسية ومطلعا شي جينبينغ على أنه يطلق عليها اسم "الوحش".