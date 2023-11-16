شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع المدني" يحذر: عدم المجازفة بعبور الأودية أثناء الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، واتباع المسارات والطرق الرئيسة.

وشددت على ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وإبعاد الأطفال عن مناطق تجمعات المياه.

طقس المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.