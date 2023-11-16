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نيابة عن الملك.. ولي العهد يفتتح أعمال القمة السعودية و"الكاريكوم"

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رأس صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، في الرياض، اليوم، أعمال القمة السعودية ودول الكاريكوم.

والتقطت الصور التذكارية لسمو ولي العهد وقادة ورؤساء الدول المشاركة.

القمة السعودية و"الكاريكوم"

يضم الوفد الرسمي، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز وزير ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ووزير السياحة أحمد الخطيب.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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