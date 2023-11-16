شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار على الرياض.. والدفاع المدني يحذر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على العاصمة الرياض.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

طقس المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.