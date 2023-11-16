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تبرعات حملة إغاثة الشعب الفلسطيني تتجاوز نصف مليار ريال

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تجاوز مجموع التبرعات التي جمعتها منصة "ساهم" ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكثر من نصف مليار ريال حتى الآن، فيما تجاوز عدد المتبرعين المشاركين في الحملة 800 ألف متبرع.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أطلق حملة التبرعات لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

طريقة التبرع

يمكن التبرع للحملة عبر منصة "ساهم" من هنا، كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA5580000504608018899998) مصرف الراجحي، أو تحميل تطبيق "ساهم" على أجهزة الجوال عبر متجري أبل وقوقل بلاي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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