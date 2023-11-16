شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الرياض توجه نصائح للتعامل مع الأمطار: تجنبوا هذه المواقع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت أمانة منطقة الرياض جهودها الميدانية، الهادفة إلى الحفاظ على سلامة السكان خلال الحالة المطرية التي تمر بها العاصمة، في إطار خطة شاملة في المنطقة.

ووجهت الأمانة، إرشادات توعوية إلى السكان تتضمن تعليمات في كيفية التعامل مع الحالة المطرية، أبرزها تجنب مواقع تجمع مياه الأمطار، ترك مسافة آمنة بين المركبات، تخفيف السرعة أثناء القيادة، استخدام إشارات التنبية عند انعدام الرؤية، الابتعاد عن مناطق الأشجار لتجنب خطر سقوطها.

أمطار الرياض

حثت أمانة الرياض السكان على ضرورة المبادرة بالتبليغ، عبر مركز الأمانة 940 أو تطبيق مدينتي عن أي مواقع تتجمع فيها مياه أمطار السيول، إلى جانب التبليغ عن أي مهددات للسلامة العامة في جميع حالات الطوارىء التي تشهدها طرقات العاصمة.

وتأتي جهود أمانة منطقة الرياض متكاملة مع العديد من الجهات الحكومية والخدمية، التي تعمل على مدار الساعة لضمان سلامة السكان وراحتهم، وتحقيقًا لانسيابية الحركة المرورية داخل منطقة الرياض.