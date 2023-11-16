شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وروسيا توقعان مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت المملكة وروسيا مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد وتعزيز التعاون المشترك.

مثّل المملكة رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، والجانب الروسي النائب العام إيغور كراسنوف، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبد الرحمن بن سليمان الأحمد.

تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الفساد

وغطت مذكرة التعاون عدة موضوعات أبرزها تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين وتعزيزها.

وزار رئيس "نزاهة" مقر جامعة النيابة العامة بموسكو، وجرى خلال الزيارة مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث أوجه التعاون بين الجانبين.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة معالي النائب العام الروسي لرئيس "نزاهة"، للاطلاع على أهم الإجراءات التي تقوم بها النيابة العامة الروسية في مجال مكافحة جرائم الفساد.