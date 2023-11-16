شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة "المؤسس" تدشن جائزة بصمة للطللاب الدوليين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفت جامعة الملك عبد العزيز، باليوم العالمي للطلاب الدوليين، والذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب برعاية رئيسة الجامعة المكلفة، هناء بنت عبدالله النعيم، ويهدف إلى إبراز جهود المملكة ممثلة في وزارة التعليم والجامعة في الاهتمام والرعاية للطلبة الدوليين، وتقديم الخدمات والبرامج لهم، اليوم الخميس 2 جمادى الأول 1445هـ، في مركز الملك فيصل للمؤتمرات.

وسلط الاحتفاء الضوء على منصة "ادرس في السعودية"، والتي أطلقتها وزارة التعليم حديثًا بهدف استقطاب المواهب المتميزة، ورفع جودة العملية التعليمية ومخرجات البحث والابتكار وتقديم المملكة بوصفها وجهة تعليمية جاذبة، بالإضافة إلى رفع مستوى تصنيف وكفاءة المؤسسات التعليمية السعودية عالمياً، وزيادة إسهام المملكة في نشر قيم الوسطية والاعتدال وتعليم اللغة العربية.

اليوم العالمي للطلاب الدوليين

قبل الحفل تجول نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية، عادل بن محمد أبو زنادة، يرافقه عميد شؤون الطلاب، مهند بن غازي عابد، في المعرض المصاحب للحفل، والذي اشتمل على أركان تعريفية بالقارات والدول والثقافات والعادات وأبرز المعالم السياحية والتراثية، حيث شارك الطلبة الدوليين في التعريف بحضاراتهم كما شمل الحفل مسيرة طلابية وعرضة سعودية ومسابقات وزيارات متنوعة.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، وشاهد الحضور فيلما عن المنح الدراسية بالجامعة، واستعرض وكيل العمادة للخدمات، عبد الوهاب بن مستور السلمي، الخدمات والبرامج المقدمة للطلبة الدوليين منذ وصولهم من المطار إلى تخرجهم وعودتهم لبلادهم.

جائزة بصمة

من جانبه بين عميد شؤون الطلاب، مهند بن غازي عابد، أن الجامعة تولي اهتمام كبير بالطلبة الدوليين، حيث يدرس في الجامعة طلاب وطالبات من 73 دولة بنظام المنح الدراسية، والذي يشمل مميزات وخدمات متنوعة يحصل عليها الطلبة كما يستفيد الطلاب من البرامج والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والدورات التدريبية التي تعنى بصقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

بعد ذلك دشن نائب رئيس الجامعة، عادل بن محمد أبو زنادة، جائزة بصمة الطلبة الدوليين، وتهدف إلى دعم المتميزين علميًا وثقافيًا ورياضيًا، وإذكاء روح التنافس بيهم وإبراز إنجازاتهم ومواهبهم.

وأكد نائب رئيس الجامعة، في الكلمة التي ألقاها في الحفل، أهمية الاحتفاء باليوم العالمي للطلاب الدوليين وأثره على الدراسين في الجامعة بنظام المنح الدراسية حيث يهدف إلى إبراز جهود المملكة بتعليم الطلبة الدوليين وجهودها ممثلة بوزارة التعليم والجامعة، في مجال التعليم والتدريب والإسكان والنقل والإعاشة والرعاية الصحية المتميزة، بالإضافة إلى تعزيز المواطنة العالمية والاندماج الاجتماعي بين الطلبة السعوديين وغير السعوديين.

وفي ختام الاحتفاء كرم نائب رئيس الجامعة، عادل بن محمد أبو زنادة، الجهات الداعمة وشركاء النجاح للطلاب الدوليين وللصندوق الخيري من قطاعات خيرية ورجال أعمال.