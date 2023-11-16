شكرا لقرائتكم خبر عن تقنيات الذكاء الاصطناعي تبهر زوار "سدايا" في منتدى مسك بالدرعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد جناح الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" المشارك في النسخة السابعة من منتدى مسك العالمي الذي تنظمه مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" في مطل البجيري بالمنطقة التاريخية للدرعية خلال الفترة من 15 حتى 17 نوفمبر الجاري، إقبالاً من مختلف زوار المنتدى للاطلاع على أبرز مبادرات ومشروعات سدايا الرقمية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتشارك "سدايا" في المنتدى بوصفها شريكًا استراتيجيًا للتحول الرقمي، وتعرض في جناحها أبرز منتجاتها الرقمية باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي التي كان لها الدور الفاعل في مسيرة التحول الرقمي التي تعيشها المملكة وانعكست أدوارها على خدمة الأفراد من مواطنين ومقيمين والمؤسسات بشقيها العام والخاص.

رادار الذكاء الاصطناعي

ضم جناح "سدايا" عروضًا تعريفية حول الجهود التي قامت بها "سدايا" في بناء القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، ومنها معسكرات أكاديمية "سدايا"، والأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي "أذكى" وغيرها من البرامج، علاوة على تعريف الزوار بمبادرة "رادار البيانات والذكاء الاصطناعي" الذي يرصد أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ومدى نضجها في العالم، و"معجم البيانات والذكاء الاصطناعي" الذي أطلقته "سدايا" بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية للمساهمة في إثراء المحتوى العربي في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

كما ضم جناح "سدايا" عروضًا لعددٍ من الهاكاثونات التي نظمتها بهدف تنمية روح الفكر الإبداعي لدى أبناء وبنات الوطن، وأبرز مخرجات مسرعة غاية التي تعد أول مسرعة للذكاء الاصطناعي التوليدي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتختص بتحويل النماذج المبتكرة إلى أعمال ناجحة قائمة على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعريف بمبادرة "باقة روّاد" المصممة لدعم رواد الأعمال والمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في عملية التحقق من بيانات عملائهم "الأفراد" عن طريق الربط الإلكتروني مع قواعد بيانات مركز المعلومات الوطني في "سدايا".

وتسعى "سدايا" من خلال المشاركات إلى إبراز أهمية تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي للعامة بوصفها المرجع الوطني لكل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة، وإظهار ما وصلت إليه المملكة من مكانة عالمية في غضون أعوام معدودة تصدّرت فيها ممثلة في "سدايا" أعلى مستويات المؤشرات العالمية في هذا المجال تعزيزًا لأهداف رؤية السعودية 2030.