الكشف عن حجم تبرعات السعوديين لإغاثة الشعب الفلسطيني

تلقت مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تبرعات تجاوزت نصف مليار ريال لصالح الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

جاءت هذه التبرعات من أفراد ومؤسسات سعودية، وذلك تعبيرًا عن تضامن المملكة مع الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها. وكانت القيادة السعودية قد افتتحت باب التبرعات للحملة بمبلغ 50 مليون ريال، وذلك بتبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمبلغ 30 مليون ريال، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمبلغ 20 مليون ريال.

وجاء ذلك امتدادًا للدعم السعودي الرسمي اللامتناهي للقضية الفلسطينية، ودور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق. ستعمل هذه التبرعات على تقديم المساعدات اللازمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما في ذلك المواد الغذائية، والأدوية، والإيواء، والدعم النفسي.