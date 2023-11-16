شاهد.. ولي العهد يرأس أعمال القمة السعودية ودول الكاريكوم

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعمال القمة السعودية ودول الكاريكوم، في الرياض.
بدأ الاجتماع بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى سمو ولي العهد كلمة، رحب فيها برؤساء وزعماء الدول المشاركة، وعبر عن تطلعه إلى تحقيق أهداف القمة، التي تستهدف تعزيز التعاون بين دول المنطقة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.
وتناولت القمة عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما بحثت سبل تعزيز التعاون بين دول المنطقة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
اختتمت القمة بإصدار بيان ختامي، أكد على أهمية تعزيز التعاون بين دول المنطقة، ودعم جهود السلام والأمن في العالم.
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