شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يحذر من عبور الأودية عند جريانها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعا الدفاع المدني إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال هطول الأمطار، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، واتباع المسارات والطرق الرئيسية.

كما شدد على ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وإبعاد الأطفال عن مناطق تجمعات المياه.

والجدير بالذكر تشهد المملكة اليوم الخميس أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق.