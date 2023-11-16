شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أجواء ضبابية على الرياض غدًا.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، الحالة الجوية للمملكة في الأيام القادمة .

وقال إن المملكة تعيش حالة جوية تؤثر على منطقة الرياض والأجزاء الجنوبية الغربية للمملكة، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وتوقع انخفاض في درجات الحرارة، وتشكل الضباب يوم غد في الرياض، كما ستشهد مناطق المملكة حالة مطرية أخرى من فجر الأحد، وستتأثر بها حائل ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة، والرياض، والجوف والمنطقة الشرقية والقصيم.