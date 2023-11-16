تراند اليوم : إسرائيل تكشف كيف قتلت الرهينة التي عثر على جثتها في غزة

صحيفة الخليج 365- وكالات : أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أن الرهينة التي عثر على جثتها في غزة "قتلت" على يد مسلحين في قطاع غزة.

وقال المتحدث دانيال هغاري باسم الجيش إن الرهينة "يهوديت (فايس) قتلت على يد الإرهابيين في قطاع غزة ولم نتمكن من الوصول إليها في الوقت المناسب".

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن الجيش أن جنوده انتشلوا جثة فايس، وهي واحدة من نحو 240 شخصا احتجزهم مقاتلون من حركة حماس عندما هاجموا جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح الجيش العثور على جثة الرهينة في مبنى قرب مستشفى الشفاء في غزة، الذي حاصرته واقتحمته القوات الإسرائيلية.

وأضاف أنه "جرى التعرف على جثة المرأة من قبل الطب الشرعي وإبلاغ أسرتها".

وفي عدة مناسبات، أعلنت حماس أن القصف الإسرائيلي الذي استمر على قطاع غزة لأسابيع أدى إلى مقتل رهائن.

وكانت الحركة أطلقت سراح 4 رهائن سيدات على دفعتين، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه حرر جندية كانت أسيرة لدى حماس.

وتسببت الغارات الإسرائيلية على غزة في مقتل أكثر من 11 ألف في القطاع المحاصر، وفقا للحكومة التي تديرها حركة حماس.