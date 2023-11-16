تراند اليوم : شاهد.. فيديو مؤثر لأشقاء الشاب اليمني "هيثم العدني" يقومون باحتضانه وتوديعه قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقه

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو مؤثر لحظة قيام أشقاء الشاب اليمني هيثم العدني باحتضانه وتوديعه قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقه، وذلك في السجن المركزي بالمهرة شرقي اليمن الاثنين الماضي.

الوداع الأخير وأظهر الفيديو المتداول هيثم العدني وهو يصافح أشقائه وابن عمه وتبادلوا الأحضان بشدة.

تنفيذ حكم الإعدام

الجدير بالذكر نفذ حكم الإعدام في الشاب اليمني الاثنين الماضي، بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش، لقيامه بقتل مواطن عماني قبل 5 سنوات.

وجاء تنفيذ حكم الإعدام بعد فشل الجهود في إقناع ذوي الدم بالعفو، وطلب هيثم أن يصلي ركعتين في مكان الإعدام قبل تنفيذ الحكم.

القضية تتصدر منصات التواصل

وتصدرت قضية هيثم منصات مواقع التواصل في اليمن،وسط تداول معلومات حول تنفيذ القصاص بحقه ظلما.

وأشارت وسائل إعلام أن هيثم العدني كان يعمل لدى تاجر عماني في المهرة، وأراد التاجر الزواج من شقيقته بطريقة غير رسمية وعندما رفضت الأسرة، هدد التاجر هيثم بفضحه بمقاطع فيديو صورها له أثناء قيامه بالاعتداء عليه جنسيا، وتذكر الشاب أنه كان أصيب بإغماء بسبب مرضه أثناء العمل واستغل التاجر فقدانه الوعي واعتدى عليه، وعندما أخبر شقيقه بما حدث، طلب منه استدراج التاجر لضربه وأخذ الهاتف وحذف مقاطع الفيديو، وعندما التقيا بالتاجر قام شقيق هيثم بطعنه عدة مرات وهرب، فيما قام هيثم بتحطيم الهاتف، وحاول إنقاذ التاجر ونقله إلى المستشفى ولكنه توفي، وتم القبض على هيثم، وانضم شقيقه الهارب لتنظيم القاعدة.