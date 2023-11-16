شكرا لقرائتكم خبر عن علماء "كاوست" من بين الأكثر تأثيراً في العالم بـ 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة "كاوست"، أن 18 عضواً من أعضاء هيئة تدريسها تصدروا اليوم قائمة "كلاريفيت" للباحثين الأكثر استشهاداً بأبحاثهم على مستوى العالم التي تم نشرها من قبل معهد كلاريفيت للمعلومات العلمية.

وقال رئيس كاوست البرفيسور توني تشان: "تُكرم قائمة (كلاريفيت) للباحثين الأكثر استشهاداً، وعلمائنا المتميزين يقدمون إسهامات مؤثرة وكبيرة لمجتمع البحث العلمي ويتضح ذلك من معدل الاستشهاد بأعمالهم".

جامعة كاوست

أضاف: "نحن فخورون جداً بإنجازاتهم التي تعكس المستوى المتميز للأبحاث التي يتم إجراؤها في المملكة العربية السعودية، وشكّل أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون في الجامعة قرابة 10% من الباحثين الأكثر تأثيراً في العالم المدرجين في القائمة".