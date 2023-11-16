شكرا لقرائتكم خبر عن قائد قوات أمن المنشآت يشهد تخريج دورتين للضباط الخريجين الـ 52 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد قائد قوات أمن المنشآت اللواء عبدالله بن سعد العتيبي، اليوم، حفل تخريج الدورة التعريفية لأعمال قطاع قوات أمن المنشآت ودورة مهارات الميدان للضباط الخريجين الـ (52).

وتلقى الخريجون علومهم وتدريباتهم خلال مدة التدريب على شتى أنواع المعارف والمهارات العسكرية والأمنية، التي تمكنهم من أداء مهامهم على الوجه الأكمل، والإسهام في حفظ الأمن.