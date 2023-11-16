شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يبحث إيصال المساعدات إلى غزة مع الهلال الأحمر الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الموجود حالياً في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية اليوم -عن بعد-، بمدير عام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة مروان الجولاني، بحضور مديرة مكتب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القاهرة، مي عارف.

وفي بداية اللقاء أوضح فريق مركز الملك سلمان للإغاثة، الجهود الإغاثية والإنسانية السعودية التي تشتمل على مساعدات غذائية وإيوائية ومواد ومستلزمات طبية سيتم نقلها عبر جسر جوي وآخر بحري يجري العمل على تجهيزه، وصل منها حتى الآن 7 طائرات إغاثية سعودية لتقديمها للأشقاء في قطاع غزة.

أخبار متعلقة قائد قوات أمن المنشآت يشهد تخريج دورتين للضباط الخريجين الـ 52 ضمن مشروع تطوير المساجد التاريخية.. وزير الشؤون الإسلامية يزور مسجدين بالأحساء

الجهود الإغاثية السعودية

كما تم اطلاعهم على قوائم المساعدات وأصناف تلك المساعدات، مؤكدين أن الحاجة ماسة إليها في ظل الاحتياج الكبير، وسيتم تزويد المركز بمعلومات عن الاحتياج الإنساني والمشاريع التي يمكن أن يسهم المركز في دعمها بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني للقيام بدورها في ظل الظروف الراهنة.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء آليات التعاون في إيصال المساعدات الإنسانية السعودية إلى قطاع غزة وسبل تقديمها لمستحقيها في القطاع. وأعرب مدير عام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن تقديره وشكره للمملكة قيادةً وشعباً على دورهم الإنساني النبيل وسعيهم لدعم الشعب الفلسطيني في جميع المحن والأزمات التي تمر بهم.

من جانبه أكد فريق المركز حرص المملكة على ضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى المتضررين داخل قطاع غزة للتخفيف من معاناتهم الإنسانية. كما قام الفريق بمتابعة سير القوافل الإغاثية التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والمتجهة إلى معبر رفح، ووقف على إجراءات عبورها إلى قطاع غزة، حيث بدأت بعض القوافل الإغاثية بالدخول من خلال المعبر إلى قطاع غزة.