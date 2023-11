شكرا لقرائتكم خبر عن اوقف 5 اشياء بهاتفك فوراً.. لأنها تستهلك باقة الإنترنت بسرعة وبدون اي فائدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

بمجرد اتصالك بالانترنت هناك عشرات الأشياء التي تحدث في الخلفية، تحديثات التطبيقات، مزامنة البيانات، تلقي رسائل تطبيقات الدردشة و إشعارات من جميع التطبيقات سواء برامج وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، وكذلك عندما تبدأ في التصفح فإن ظهور الصور وسماع الموسيقى ومشاهدة الفيديوهات و قصص الأصدقاء stories على وسائل التواصل الاجتماعي كلها تقوم باستهلاك بشكل مستمر لكن هناك بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لتقليل المشكلة.

هاتفي يستهلك الإنترنت بسرعة ما الحل؟

الآن أن تعرف جيدا معظم الأسباب التي تؤدي إلى استهلاك هاتفك للبيانات بسرعة لكن كيف تقلل استهلاك باقة الإنترنت لجهازك، يمكنك تقليل حجم البيانات التي يستهلكها هاتفك عن طريق تطبيق الحلول السريعة التالية:

1- توفير البيانات في الفيس بوك

لا يخلو هاتف تقريباً من تطبيق الفيسبوك، وهو من أكثر التطبيقات استهلاكاً للإنترنت، حيث يعمل التطبيق في الخلفية طوال الوقت، بالاضافة إلى عرض الصور والفيديو اثناء التصفح وهذا يؤدي الى استهلاك كم كبير من البيانات ايضاً يمكنك التحكم في كمية الصور التي يعرضها الفيسبوك من الخطوات التالية:

.قم بالدخول إلى إعدادات الفيسبوك Settings & Privacy

ادخل بعدها على General

ثم اختر Edit وبعدها Data Usage

يعرض لك الفيسبوك ثلاث خيارات هي Less, Normal or More اختر ما يناسبك واضغط بعدها على Save.

يمكنك أيضا استخدام تطبيق فيسبوك لايت بدلا من تطبيق فيسبوك العادي الذي يوفر في حجم البيانات المستهلكة بشكل كبير.

2- استخدام شبكة wifi

حاول عدم ترك بيانات الهاتف مفتوحة دون داعي، و استغل وجودك في مكان تتوفر به شبكة واي فاي جيدة عن طريق الاتصال بها، وتجنب تحديث التطبيقات أو تحميلها من خلال بيانات الهاتف، حيث تعد تلك هي الطريقة الأسرع للقضاء على بيانات هاتفك، قم بتعطيل السماح لتحديث التطبيقات أثناء استخدام بيانات الهاتف من الإعدادات وجعلها عبر WIFI فقط.

3- إيقاف مزامنة تطبيقات الهاتف

يقوم الهاتف بعمل عمليات مستمرة من المزامنة للحسابات الموجودة على هاتفك بشكل تلقائي ومستمر، لكن هذا بالتأكيد يستهلك كمية كبيرة جداً من البيانات طوال الوقت، لذلك من الجيد أن تقوم بتعطيل السماح بالمزامنة للحسابات التي لا تحتاجها عن طريق الخطوات الآتية:

فتح الإعدادات Settings

فتح الحسابات accounts

ثم قم بتعطيل المزامنة الخاصة بأي حساب لا تحتاج إلى مزامنته.

4- تصفح الانترنت بأمان

زيارة مواقع غير آمنة والضغط على روابط غير موثوقة قد يتسبب في تنزيل ملفات وتطبيقات مفيرسة إلى هاتفك، مما يتسبب في استهلاك البيانات واصابة هاتفك بالفيروس، لذلك تجنب الدخول إلى هذه المواقع، ولا تقم بالدخول إلى أي روابط الى بعد الكشف عليها من خلال خدمة مثل l الذي يحدد لك مدى آمان الرابط قبل الضغط عليه ويفضل تثبيت تطبيق مقاوم للفيروسات على هاتفك.

5- ضبط إعدادات الهاتف

يمكنك ضبط إعدادات الهاتف الخاصة باستهلاك البيانات للحفاظ على باقتك لوقت أطول من خلال تعيين حد أقصى لكم البيانات التي تريد استهلاكها خلال الشهر الواحد وتفعيل خاصية توفير البيانات بالإضافة إلى إيقاف التطبيقات التي تعمل في الخلفية وذلك عن طريق الخطوات التالية:

فتح الإعدادات Settings

فتح استخدام البيانات data usage

تحديد كم البيانات الذي تسمح باستهلاكه

ثم تفعيل خاصية توفير البيانات

أخيرا يمكنك الدخول على التطبيقات التي تستهلك كم كبير من البيانات ومنعها من استهلاك البيانات في الخلفية عن طريق تعطيل خاصية background usage

نصيحة إضافية: يمكنك تفعيل خاصية توفير البيانات Data Saver في متصفح الجوجل كروم للمساعدة على استهلاك أقل للبيانات اثناء التصفح.