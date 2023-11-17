تراند اليوم : الجيش الإسرائيلي يعلن سيطرته على ميناء غزة المطل على البحر المتوسط

صحيفة الخليج 365: في وقت مبكر من يوم، الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته "العملياتية" على ميناء غزة، المطل على البحر المتوسط ضمن مساعيه الرامية "للقضاء" على حركة حماس ردا على هجوم السابع من أكتوبر الذي قتل فيه نحو 1200 في جنوب إسرائيل، معظمهم مدنيون.

ميناء غزة

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته "تكمل السيطرة العملياتية على مرسى غزة الذي كانت تستخدمه حماس لأغراض إرهابية، مبينا أن ذلك جاء بعد أيام من "قتال مشترك لقوات من مختلف الأذرع".

​​​​​​منطقة المرسى

الجيش الإسرائيلي أكد كذلك "تطهير جميع المباني في منطقة المرسى"، بالإضافة لـ"تدمير حوالى عشر فتحات أنفاق، وتدمير أربعة مبانٍ تشكل بنية تحتية إرهابية".

وفي ختام البيان اتهم الجيش الإسرائيلي حماس باستخدام الميناء "كمنشأة تدريب للقوات البحرية لأغراض إرهابية ولتوجيه وتنفيذ اعتداءات بحرية".