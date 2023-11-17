تراند اليوم : بالفيديو .. إسماعيل هنية : نخوض مع العدو صراعا استراتيجيا وسوف نخرج منتصرين ولا نشك في ذلك مثقال ذرة!

صحيفة الخليج 365: قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الخميس إنهم مستعدون لخوض "معركة طويلة" مع إسرائيل.

وأضاف:" نخوض صراعا استراتيجيا مع العدو الإسرائيلي، لن نكون فيه إلا منتصرين بإذن الله وعونه وتوفيقه، ولا نشك في ذلك مثقال ذرة، وإن أرادها العدو معركة طويلة فنحن نفسنا أطول من نفس عدونا" .

وتابع :"ستكون للمقاومة اليد الطولى والكلمة الفصل، وسوف يرى العالم كتائب القسام وفصائل المقاومة في قطاع غزة وفي كل أرضنا الفلسطينية وهي تدحر الاحتلال في غزة كما دحر قبل 18 عاما، وسيدحر عن كل أرض فلسطين المباركة".

الجدير بالذكر، قال المرشد الإيراني علي خامنئي في وقت سابق، إن حماس لم تبلغ إيران بهجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل ومن ثم فإن طهران لن تدخل الحرب نيابة عن حماس.

وأضاف إن إيران ستواصل تقديم دعمها السياسي والمعنوي للحركة لكن دون التدخل بشكل مباشر.