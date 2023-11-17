تراند اليوم : شاهد.. ردة فعل وزير الخارجية الأمريكي لحظة وصف  "بايدن " للرئيس الصيني بالديكتاتور 

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو ، ردة فعل وزير الخارجية الأمريكي " أنتوني بلينكن " لحظة وصف بايدن للرئيس الصيني بأنه "ديكتاتور" وذلك بعد ساعات فقط من لقاء الزعيمين ببعضهم.

وأظهر الفيديو إصابة بلينكن بخيبة أمل ، حيث أدار وجهه في انكسار وضيق ، عقب تصريح الرئيس الأمريكي بايدن عن الرئيس الصيني قائلا : "إنه ديكتاتور بمعنى أنه رجل يدير دولة شيوعية قائمة بشكل حكومة مختلف تمامًا عن نظامنا".

وأوضحت بعض المصادر الإعلامية الأمريكية أنه تم تلقين الرئيس للرد بدبلوماسية أكثر لكن يبدو أنه نسي ما جعل وزير الخارجية يبدي خيبة أمل شديدة من هذا الرد الذي قد يوقعهم في أزمة أخرى مع الصين.