تراند اليوم : شاهد.. سقوط واجهة محلات على عدة سيارات أثناء هطول الأمطار الغزيرة على الرياض

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو سقوط واجهة محلات وعمارة على السيارات إثر الرياح الشديدة أثناء هطول الأمطار الغزيرة على طريق جابر بالرياض.

وأظهر الفيديو أثار سقوط واجهة المحلات والعمارة على عدد من السيارات ما أدى لتعرضها لتلفيات وأضرار جسيمة.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أمس ‏استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.