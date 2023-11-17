شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الكهرباء السعودية تعلن عن خمسمائة ريال فورية لكل مشترك يحقق هذا الشرط والان مع التفاصيل الكاملة

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كشفت هيئة تنظيم المياه والكهرباء عن 8 معايير مضمونة لحماية حقوق المستهلكين في حال فصل الخدمة الكهربائية بسبب عدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة.

الكهرباء السعودية تعلن عن خمسمائة ريال فورية

أوضحت الهيئة أن هناك 8 معايير لإلزام مقدم الخدمة بتعويض المستهلك آليًا، في حال فصل التيار لعدم السداد، وهي كالتالي:

فصل الخدمة خلال فترة اختبارات التعليم العام لفئة الاستهلاك السكني.

فصل الخدمة بعد الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

فصل الخدمة خارج أوقات العمل الرسمي لمقدم الخدمة.

فصل الخدمة خلال شهر رمضان المبارك لفئة الاستهلاك السكني.

فصل الخدمة في حال وجود شكوى رسمية ذات علاقة بالفاتورة ولم يتم الفصل فيها.

فصل الخدمة في حال وجود أي شخص في منشأة المستهلك ينطبق عليه تعريف ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء.

فصل الخدمة في حال كانت المديونية على المستهلك لدى مقدم الخدمة غير متعلقة باستهلاك الكهرباء من العداد محل الموضوع بما لا يتعارض مع أحكام الفقرة (22-4) من دليل تقديم الخدمة الكهربائية.

وأضافت الهيئة أن التعويض الذي يحصل عليه المستهلك في هذه الحالات يبلغ 500 ريال، وتسعى هيئة تنظيم المياه والكهرباء إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان حصولهم على الخدمة الكهربائية في ظروف عادلة.