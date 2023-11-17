شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مدرب الأخضر يخرج عن صمته ويكشف سر استبعاد سالم الدوسري ومعايير اختيار اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة
أوضح المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي أن أولويته في اختيار اللاعبين هي الحاجة إلى لاعبين مقاتلين يمتلكون التفاني والالتزام تجاه شعار “الأخضر” خلال الفترة المقبلة.
سر استبعاد سالم الدوسري
أكد مانشيني أن التركيز كبير قبل المواجهة المهمة أمام منتخب باكستان في إطار التصفيات الآسيوية، حيث يسعى المنتخب السعودي لتحقيق الفوز وتحقيق نقاط البداية الإيجابية في مشواره التأهيلي لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وتعد هذه المرحلة الأولى من التصفيات فرصة حاسمة لتحقيق تأهل المنتخب السعودي، ومانشيني يعتبر الروح والالتزام من العوامل الأساسية التي يبحث عنها في اللاعبين لتحقيق أهداف المنتخب السعودي في المنافسات الدولية.
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