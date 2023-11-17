تراند اليوم : بالفيديو.. وزير "الاتصالات" يكشف قصة تريثه في تنفيذ " أمر سام" لو اتخذه كان سيؤثر في الناتج المحلي بأكثر من 50 مليار ريال

صحيفة الخليج 365: كشف وزير الاتصالات عبدالله السواحة، عن قصة قراره بالتريث بشأن تنفيذ قرار "بناء على أمر سام".

وقال خلال منتدى مسك، أنه في أول أسبوع تولى عمله في منصب وزير الاتصالات تم عقد اجتماع مجلس إدارة، وعرض عليه قرار تاريخي"بعض الامتيازات لأحد الشركاء".

وأشار إلى أنه سأل عن ما يستند عليه هذا القرار فقالوا له" أمر سام"، فسأل عن الأثر الاقتصادي والاجتماعي والتنافسي، لافتا إلى أنه تم التريث في اتخاذ القرار.

وأضاف:" بعد نحو 7 سنوات اكتشفنا أن هذا القرار إذا اتخذ في هذا الوقت كان سيؤثر على مساهمتنا في الناتج المحلي بأكثر من 50 إلى 60 مليار ريال" .

وأشار إلى أن أول قاعدة يتبعها كمهندس أن 70% من الحياة منطق.