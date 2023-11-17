شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. ضبط 7 مخالفين لتخزينهم حطبًا وفحمًا محليين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 4 مقيمين من الجنسية السودانية و3 مقيمين من الجنسية المصرية، مخالفين لنظام البيئة، لتخزينهم أكثر من 115 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين في منطقة مكة المكرمة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت القوات أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

الإبلاغ عن المخالفين

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.