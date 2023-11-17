تراند اليوم : هل يجوز الحصول على قيمة التعويض من شركة التأمين بعد الحادث دون إصلاح السيارة ؟….شاهد: الشيخ الشثري يجيب

صحيفة الخليج 365: رد الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري خلال لقاء له على قناة الرسالة على سؤال تضمن نصه:"شركة التأمين قدرت قيمة إصلاح السيارة بعد الحادث بمبلغ معين.. هل يجوز الحصول على المبلغ دون إصلاح السيارة؟".

تعويض

وقال الشثري:"إذا حصل الإنسان على تعويض نتيجة حادث تعرض له، فهذا التعويض ليس لإصلاح السيارة وإنما هو قيمة الفرق بين قيمة سيارته قبل الحادث وقيمتها بعد الحادث، وبالتالي قد يصلح الإنسان سيارته بريع هذا المبلغ أو نصفه ولا حرج عليه في أخذ باقي المبلغ كما أنه لا يلزمه أن يقوم بالإصلاح".

مال زائد

وتابع :" يمنع الشخص من أخذ مبلغ التعويض إذا كان يعلم أن التعويض فوق قيمة الفرق بين قيمة السيارة قبل الحادث وقيمتها بعد الحادث".

وأضاف:" إذا علم صاحب السيارة الذي يصل إليه التعويض أن هناك تلاعبا أو عدم تقدير صحيح أو سجل خطأ في الكتابة يكون المال الزائد محرما عليه أن يأخذه".