شكرا لقرائتكم خبر عن النتيجة ستدهشك ..لمحاربة التجاعيد وإزالة البقع والتصبغات استخدمي هذا الكريم المكون من النشا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كريم الخميرة والنشا لتبيض البشرة من أفضل الكريمات التي من الممكن أن تستخدميها من أجل تحقيق وتعزيز نضارة بشرتك وجعلها وردية ومتألقة دائما فالأمر بسيط للغاية يمكنك توفير كل المواد الطبيعة التي تكون تلك التركيبة والتأكد من مدى جودتها ثم تطبيقها على البشرة وستجدي تحسن في نضرة الوجه مع توحيد اللون، والكثير من الفوائد الأخرى التي يحققها ماسك الخميرة والنشا المبيض للوجه، وفيما يأتي طريقة التحضير وكيفية التطبيق.

كريم الخميرة مع لنشا من أقوى الماسكات الطبيعية الفعالة في تبييض الوجه، والتي تعمل على إزالة الشحوب، والتخلص من التصبغ والانتهاء من مشكلة البشرة الدكنة بسبب حروق الشمس، ولكن لا بد وأن تتوفر المكونات الآتية:

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة عسل نحل.

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت الزيتون.

قطرت عصير ليمون.

خطوات تحضير الوصفة

استخدمي وعاء مناسب واخلطي كل المقادير السابقة.

تجنبي حدوث أي تكتلات في الوصفة لأن ذلك يحد من الاستفادة من كل المكونات. يجب أن يكون الماسك بقوام خفيف حتى يسهل على البشرة امتصاصه.

استخدمي الخليط فور تحضيره حتى يكون أكثر فعالية.

خطوات تطبيق ماسك النشا والخميرة

استخدمي الخليط على بشرة نظيفة خالية من أي مساحيق تجميل وكريمات واغسلي الوجه بالماء الفاتر وجففيه.

وزعي طبقة الماسك على البشرة مدة ربع ساعة ويترك فترة كافية على البشرة حتى تمتص فوائده.

من المهم تدليك الوجه عدة دقائق بالخليط، فذلك مهم للغاية لتستفيد البشرة أكثر من قناع الخميرة.

فوائد ماسك الخميرة والنشا

من أفضل الأقنعة الطبيعية التي تفيد البشرة وتمنحها الحيوية والإشراق والنضارة.

يحمي من التعرض للتصبغ والكلف. من الماسكات التي تساعد بشكل كبير في مكافحة ظهور تجاعيد الوجه المبكرة، حيث تحتوي الخميرة على فيتامين إي المجدد لحيوية وشباب البشرة.

يقي ماسك الخميرة والنشا من تعرض خلايا الجلد للتصبغ والقشور لأنه من الماسكات التي تساعد في تقشير البشرة بشكل طبيعي وهو ما يساعد في ظهورها نضرة دائمًا، كما أنه من الخلطات الطبيعية التي تسهم في مكافحة الحبوب.