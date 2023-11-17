شكرا لقرائتكم خبر عن احذر منها .. 3علامات تظهر في الساقين تستدعي الذهاب الى الطبيب بدون اي تأخير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يطلق على ارتفاع الكوليسترول في الدم إسم "القاتل الصامت"، وهذا بسبب خطورته على صحة الإنسان، لذا فإن وجوده في الجسم بكمية مناسبة، أمرًا بالغ الأهمية لأداء وظائف الجسم.

وتتمثل إحدى الوظائف الرئيسية للكوليسترول في الخلية، وهي الوحدة الأساسية للحياة، حيث يعمل كمقدمة لتخليق المواد الحيوية في الجسم مثل المنشطات والصفراء وفيتامين د، وفق ما ذكر موقع "تايمز ناو نيوز".ماذا يحدث إذا زادت نسبة الكوليسترول في الجسم ؟

عندما تتجاوز كمية الكوليسترول في الجسم 200 ملجم / ديسيلتر ، يُقال إن ذلك يؤدي إلى ارتفاعه في الدم، وينصح الأطباء بعدة تغييرات في النظام الغذائي لنمط الحياة للتحكم في مستوى الكوليسترول.

وعندما يظل مستوياته مرتفعة في الدم لفترة طويلة، فإنه يؤدي إلى حالات حرجة مثل زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

العلامات :

السبب الذي يجعل ارتفاع الكوليسترول له تأثير مميت على صحة الإنسان هو أنه يتم تحديده في وقت متأخر، كما أن العلامات الأولية لارتفاعه خفية للغاية ويمكن تجاهلها بسهولة، وهذا يتسبب في زيادته داخل الجسم.

العرج :

من أحد أهم علامات ارتفاع نسبة الكوليسترول في الساقين، وتتميز هذه الحالة بألم وتشنجات وإرهاق في عضلات الساقين، ويحدث هذا غالبًا بعد المشي لمسافة معينة ويختفي عندما يرتاح الشخص.

كما يشعر المريض بألم العرج في الغالب في عضلات الساق والفخذين والأرداف والوركين والقدمين، وقد يزداد الألم مع مرور الوقت.

برودة القدمين والساقين:

هذا عرض نموذجي آخر لارتفاع الكوليسترول، ويعد الشعور بالبرودة خاصةً خلال فصل الصيف وعندما تكون درجة الحرارة عالية مؤشرًا على إصابتك بمرض الشريان المحيطي، وقد لا تزعجك هذه الحالة في البداية، ولكن إذا استمرت لفترة أطول، فيجب استشارة الطبيب فورا.

تغير لون البشرة وملمسها في الساقين:

يتسبب ارتفاع الكوليسترول في ترسب البلاك في الأوعية الدموية، ما يؤثر على تدفق الدم، وعندما يصل إلى مناطق معينة، فإنه يؤثر على الوظيفة العامة وملمس الجلد لهذا الطرف المعين.

لذا إذا لاحظت تغيرات معينة في لون البشرة وملمسها في ساقيك ولم يكن لديك أسباب أخرى لذلك، فمن المحتمل أن يكون ارتفاع الكوليسترول هو السبب، لذا من الأفضل استشارة الطبيب فورا.