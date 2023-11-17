شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كواليس انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي بعد زواج استمر 4 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة

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أعلنت الفنانة هنا الزاهد رسميًا عن انفصالها عن زوجها النجم أحمد فهمي بعد مرور 4 سنوات من الزواج، وقامت هنا بنشر قصة مؤقتة (استوري) على حسابها في موقع إنستجرام لتؤكد هذا الخبر، حيث كتبت: “الحمد لله تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 سنوات زواج وربنا يكتب لكل واحد منا الخير”.

كواليس انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي

تمت زيج أحمد فهمي وهنا الزاهد في عام 2019 بعد قصة حب قصيرة، وشكلت علاقتهما نقطة انطلاق لتعاون فني مثير، وسطع نجمهما في مسلسل “الواد سيد الشحات” الذي عرض خلال شهر رمضان 2019، وشمل فريق العمل النجم محمد عبدالرحمن “توتا”، ولاقت هذه التجربة نجاحًا كبيرًا، كما امتد تألقهما ليشمل مسرحية “جوازة معفرته” التي قدموها في المملكة العربية السعودية، والتي نالت إعجاب الجماهير.

أضيف إلى ذلك، قام الزوجان ببطولة فيلم “مستر إكس” الذي عرض مؤخرًا في دور السينما، حيث حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وحظي بإعجاب الجمهور، كما شملت رحلتهما الفنية تقديم مسلسل إذاعي يعكس تنوع مواهبهما وإبداعهما في عدة مجالات فنية.