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القصة الكاملة لبديل نيمار الذي وصل الى الهلال

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أكدت مصادر مقربة من إدارة نادي الهلال أن الأنباء التي ترددت حول اهتمام النادي بضم قائد نادي مانشستر يونايتد، برونو فيرنانديز، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لا أساس لها من الصحة.

القصة الكاملة لبديل نيمار

أوضحت المصادر أن برونو فيرنانديز ليس ضمن خطط نادي الهلال لتعويض غياب النجم البرازيلي نيمار جونيور، الذي سيغيب حتى نهاية الموسم الحالي 2023-24 بسبب إصابته في الرباط الصليبي وإجرائه عملية جراحية.

يسعى الهلال حاليًا لاستكشاف حلول في السوق الأوروبية لتعويض فراغ نيمار، وقد تم ذكر اسم برونو في هذا السياق بناءً على خلفيته كلاعب سابق في نادي سبورتينغ لشبونة تحت إشراف المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، الذي يشرف حاليًا على تدريب نادي الهلال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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