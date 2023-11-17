شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن القصة الكاملة لبديل نيمار الذي وصل الى الهلال والان مع التفاصيل الكاملة

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أكدت مصادر مقربة من إدارة نادي الهلال أن الأنباء التي ترددت حول اهتمام النادي بضم قائد نادي مانشستر يونايتد، برونو فيرنانديز، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لا أساس لها من الصحة.

القصة الكاملة لبديل نيمار

أوضحت المصادر أن برونو فيرنانديز ليس ضمن خطط نادي الهلال لتعويض غياب النجم البرازيلي نيمار جونيور، الذي سيغيب حتى نهاية الموسم الحالي 2023-24 بسبب إصابته في الرباط الصليبي وإجرائه عملية جراحية.

يسعى الهلال حاليًا لاستكشاف حلول في السوق الأوروبية لتعويض فراغ نيمار، وقد تم ذكر اسم برونو في هذا السياق بناءً على خلفيته كلاعب سابق في نادي سبورتينغ لشبونة تحت إشراف المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، الذي يشرف حاليًا على تدريب نادي الهلال.