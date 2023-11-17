تراند اليوم : منشور لوزير سابق يكشف المستور.. سيارات الرئيس الراحل بن علي تثير جدلا وسط الشارع التونسي

صحيفة الخليج 365: أثارت أملاك عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي المصادرة، جدلاً بين الشعب التونسي بعد الكشف عن وجود شبهات فساد في هذا الملف واستفادة أطراف سياسية من عدّة ممتلكات بطرق غير قانونية.

منشور لوزير سابق

وبحسب العربية، تفجرّ الجدل بعد إعلان القاضي السابق والوزير الأسبق لأملاك الدولة حاتم العشي، في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" عن حصول مسؤول حزبي عام 2012 عن 7 سيارات على ملك أسرة الرئيس الراحل بمبلغ 135 ألف دينار (نحو 43 ألف دولار)، بعد تخريبها عمدا، رغم أن سعرها الحقيقي يزيد عن مليار ونصف دينار.

وتزامن منشور الوزير السابق مع إيقاف السلطات التونسية لرياض بن فضل، المنسق العام لحزب القطب المعارض، لـ5 أيام على ذمة التحقيق على خلفية اقتنائه أملاك صادرتها السلطات من الرئيس السابق.

قيس سعيد

من جهته استدعى الرئيس قيس سعيّد، الأربعاء، وزيرتي العدل والمالية، ليلى جفال وسهام البوغديري نمصية، مشدّدا على محاسبة كل من فرّط في الأملاك المصادرة بأبخس الأثمان، مثلما حصل بالنسبة إلى عقار بمدينة الحمامات اقتناه أحدهم بمبلغ مليوني دينار (642.16 مليون دولار) وباعه بـ20 مليون دينار (6421.58 مليون دولار).