شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وضباب على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من استمرار حالة الأمطار الغزيرة على أجزاء من منطقة الرياض، وهي: الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.

ويصاحب الأمطار تأثيرات تشمل رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

انتشار الضباب

كما نبه المركز إلى انتشار الضباب في أجزاء أخرى من الرياض، يستمر حتى 9 صباحًا أيضًا.

ويشمل التنبيه: الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفى والغاط والمجمعة وشقراء.

ويصاحب الضباب شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.