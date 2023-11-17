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تراند اليوم : شاهد.. طائرة ركاب متوقفة في الهواء تثير الجدل وسط منصة "إكس"

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صحيفة الخليج 365: أثارت طائرة على ما يبدو تابعة للخطوط ، جدلاً بين رواد التواصل الاجتماعي أثناء توقفها في الهواء.

وانقسمت الآراء فمنهم من قال إن الطائرة متوقفة، بينما رأى أخرون أنها تسير في الهواء ببطء.

واختلف المغردون حول فكرة توقف الطائرة في الهواء، حيث أنها تعد نادرة الحدوث.

ومن جانبه، قال مغرد:" الطائرة متوقفة وشفت قبل فترة طائرة واقفة كذا ما تتحرك ما أدري وش السالفة".

واعتبر مغرد آخر:"ما فيه طائرة توقف بالجو قاعدة تمشي ولكن بسرعة منخفضة توحي لكم أنها واقفة وهي لا ماتقدر توقف أصلاً".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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