"هيئة الطرق" راعٍ بلاتيني للمؤتمر 75 للاتحاد الدولي للطرق

الدمام - شريف احمد - شاركت الهيئة العامة للطرق كراع بلاتيني في المؤتمر 75 للاتحاد الدولي للطرق في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على مدار يومين.

واستهدف المؤتمر تعزيز التعاون وتبادل الأفكار والمعرفة والخبرات بين المشاركين، وتحقيق التطور في مجال البنية التحتية للطرق على المستويين المحلي والدولي، من خلال الاستفادة من مختلف الخبرات والممارسات المبتكرة، ومناقشة إستراتيجيات تحسين سلامة الطرق والحد من حوادثها.

تبادل الخبرات

ومن خلال المشاركة في المؤتمر، أتيحت الفرصة للهيئة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وجمع المؤتمر قادة الفكر والرواد والمؤثرين من مختلف دول العالم، وقدم العديد من البرامج والعروض الحية والجلسات المعرفية، وعزز فرص التعاون بين الدول والشركات والمؤسسات المشاركة، وسلط الضوء على التحديات والقضايا المهمة،

كما عرض آخر الأبحاث والدراسات وأفضل التجارب والممارسات، وعزز من فرص التواصل مع خبراء الصناعة والمشاركين الآخرين.

وتعزز الهيئة بهذه المشاركة التعاون العالمي في مجال البنية التحتية للطرق، بما يحقق تقدم مستدام في هذا القطاع المهم ويحقق أهداف استراتيجيتها.