شكرا لقرائتكم خبر عن "بلاك هات" يختتم أعماله بجوائز المليون ريال.. اعرف أسماء الفائزين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت النسخة الثانية من فعالية الأمن السيبراني الأكثر حضورًا في العالم "بلاك هات" أعمالها في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، التي تأتي بتنظيم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة "تحالف"، بحضور نخبة من الخبراء، والمستثمرين، والمتحدثين.

وتناولت جلسات اليوم الأخير العديد من المواضيع، من أبرزها الحفاظ على الأمان والمرونة في المجتمع الرقمي، وتمكين قادة الجيل القادم، والدفاع ضد تهديدات الذكاء الاصطناعي وتحليل الاستغلال الإجرامي والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني.

إضافة إلى دور رئيس قطاع الأمن السيبراني من التشغيل التقني إلى المسؤولية الإستراتيجية، وإمكانيات الأمن السيبراني ما بين اكتشاف الثغرات في المملكة العربية السعودية و"منصة مكافآت الثغرات"، والعديد من الجلسات الأخرى.

خبراء الأمن السيبراني

واستضافت الجلسات العديد من خبراء الأمن السيبراني والمتحدثين، منهم نائب الرئيس الأول ورئيس قسم المعلومات في Equinix مايكل مونتويا، ونائب الرئيس الأول ورئيس الأمن السيبراني في Telenor Group بيورن ر. واتني، والمستشار الأمني لدى MDSec Consulting مانيش تانوار، والشريك الإداري العام في Rain Capital تشينشي وانغ، والشريك في Brown Rudnick كاميل فاسكيز، ورئيس قطاع الأمن السيبراني في Zscaler سام كاري، ورئيس قطاع الأمن السيبراني في Snap Inc جيم هيغينز، والمسؤول أول في الاستجابة للحوادث في Cisco Systems، Talos جيانيس تزياكوريس.

منصة مكافآت الثغرات

وشهدت الفعالية توقيع اتفاقية تجمع بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والهيئة العامة للإحصاء، بهدف انضمام الهيئة إلى "منصة مكافآت الثغرات"، ومثّل الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال خالد السليم، في حين مثّل الهيئة العامة للإحصاء مدير عام الأمن السيبراني وحوكمة البيانات أحمد البراهيم.

أسماء الفائزين

وتضمنت الفعالية توزيع جوائز تتعدى مليون ريال، وفاز بكأس "منصة مكافآت الثغرات" للناشئين بالمركز الأول مهند الحقباني وجائزة 10 آلاف ريال، وعبد الرحمن الزهراني بالمركز الثاني وجائزة 7 آلاف ريال، وعبد العزيز السعد بالمركز الثالث وجائزة 3 آلاف ريال.

وفاز عبد الله الزهراني بالتقرير الأكثر أهمية في "منصة مكافآت الثغرات"، فيما فاز عبد الهادي الجابر بالتقرير الأفضل جودة، وفاز سلطان فقيهي بأكثر عدد تقارير في كأس منصة مكافآت الثغرات للناشئين.

وفاز بالمركز الأول لكأس منصة مكافآت الثغرات نواف المطيري، وبالمركز الثاني عبد الرحمن مكي، وبالمركز الثالث عبد الرحمن الباتل.

وعن فئة التقرير الأكثر خطورة عاصم الشايع، وعن فئة التقرير الأفضل جودة المصطفى سيد السيسي.

مسابقة التقط العلم

فيما جاءت نتائج مسابقة التقط العلم بفوز فريق DiceGang بالمركز الأول وجائزة 300 ألف ريال، وفريق The Duck بالمركز الثاني وجائزة 200 ألف ريال، وفريق C4t But s4d بالمركز الثالث وجائزة 100 ألف ريال، وفريق never stop exploiting بالمركز الرابع وجائزة 60 ألف ريال، وفريق kalmarunionen بالمركز الخامس وجائزة 40 ألف ريال، وفريق Platinum وجائزة 40 ألف ريال.

وتأتي فعالية "بلاك هات" لتحفيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، إذ تسهم استضافة هذه الفعالية في توفير مرجع أساسي للشباب السعودي الشغوف للتعرف على مستقبل الأمن السيبراني، وتوسيع استخدام التقنيات المتقدمة التي ستنعكس بشكل حيوي في تمكين جيل طموح يعزز من الدفاع الرقمي ضد المخاطر والتهديدات السيبرانية.