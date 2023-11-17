شكرا لقرائتكم خبر عن لاتتجاهل واحذر بشدة ..أعراض لو ظهرت على قدميك مؤشر على إصابتك بمرض خطير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعد انسداد شرايين الساق هو مرض يصيب الأوعية الدموية الطرفية، ويؤثر على الأوردة والشرايين في القدمين والساقين، وهذا يؤدي إلى الشعور بالألم عند المشي أو ممارسة الرياضة، وفيما يلي نتطرق إلى أسباب مرض انسداد شرايين القدم وعلاجه وطرق الوقاية منه وفقاً لموقع "Health remediez"

أهم أسباب انسداد شرايين الساق

التدخين:

يقوم النيكوتين وأول أكسيد الكربون الموجودان في السجائر بإتلاف البطانة الداخلية للشريان والتي تعمل على تدفق الدم؛ مما يزيد فرصة التصاق الدهون على جدار الشريان والإصابة بتصلب الشرايين؛ لذا يجب الإقلاع عن التدخين .

مرض السكر وارتفاع ضغط الدم:

إن ارتفاع ضغط الدم وعدم المحافظة على المعدل الطبيعي لمستوى السكر في الدم عند مرضى السكري يتسببان في حدوث انسداد الشرايين الطرفية.

التقدم في العمر:

تزداد احتمالية الإصابة بانسداد الشرايين الطرفية بعد بلوغ سن الخمسين.

السمنة:

إذا كان الشخص يعاني من زيادة في الوزن، حيث يصل مؤشر كتلة الجسم إلى أكثر من 30. مؤشر كتلة الجسم يستخدم كتقييم لدرجة السمنة التي قد يعاني منها المريض، وهو ناتج قسمة الوزن بالكيلوجرام على مربع الطول بالمتر.

أسباب وراثية:

وجود تاريخ مرضي عائلي يكون في كثير من الأحيان سببًا في الإصابة بانسداد شرايين القدم. ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم: نتيجة لتناول أطعمة غير صحية وغنية بالدهون. قلة الحركة.

أعراض انسداد الشرايين في الساق:

- الشعور بالبرودة أسفل القدمين. - الإصابة بجروح بالقدمين والساقين مع صعوبة شفائها. - وجود لمعان بجلد القدمين والساقين. - تغير لون البشرة. - نمو أظافر القدمين بشكل بطيء. - تساقط شعر القدم. إذا كان المريض يشعر بـأعراض انسداد الشرايين في الساق، يجب عليه التوجه سريعًا لطبيب متخصص ذو خبرة للعلاج.

الوقاية من انسداد شرايين الساق:

– الإقلاع عن التدخين. – ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. – تناول الأطعمة الصحية وتجنب الأطعمة الغنية بالدهون والتي ترفع مستوى الكوليسترول في الدم. – فقدان الوزن الزائد. – التحكم في الانفعالات والمشاعر السلبية وممارسة التمارين التي تساعد على الاسترخاء مثل اليوجا.

علاج انسداد الشرايين القدم:

عند ظهور أي من الأعراض السابقة يجب التوجه إلى الطبيب على الفور، والذي يقوم بعمل الفحوصات اللازمة من خلال الموجات الفوق صوتية، والأشعة المقطعية.

يصف الطبيب بعض أنواع الأدوية التي تساعد على التقليل من الأعراض والوقاية من حدوث المضاعفات، ومنها أدوية تزيد من تدفق الدم والحد من حدوث التخثر والتجلطات.

قد يحتاج المريض إلى التدخل الجراحي من خلال القيام بالقسطرة لتوسيع الشرايين، وقد يتم تركيب دعامة.