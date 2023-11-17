شكرا لقرائتكم خبر عن احذر خمس أشياء لا تتناولها على معدة فارغة حتى ولو كنت ستموت من الجوع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعودية أخبرت القاضي بما يفعله زوجها فجن جنونه وأمر بخلعها فورا ..لن تصدق ماذا فعل الزوج؟ اوقف 5 اشياء بهاتفك فوراً.. لأنها تستهلك باقة الإنترنت بسرعة وبدون اي فائدة

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