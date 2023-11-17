فيديو من داخل أول قطار هيدروجيني في السعودية يكشف الفرق بينه وبين القطار العادي

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - رسمياً: طريقة الحصول على منحة 100 ألف ريال غير مستردة من سكني للمستفيدين 1445 ألقى قائد أول لأول قطار هيدروجيني في المملكة عبدالله المسعود، الضوء على الفروق الرئيسية بين القطارات التقليدية وتلك التي تعتمد على التكنولوجيا الهيدروجينية، وأفاد المسعود بقوله: “تلقينا تدريباً لمدة أسبوع في ألمانيا حول عملية تشغيل القطار الذي يعتمد بالكامل على الطاقة النظيفة. بينما تعمل القطارات التقليدية بواسطة محركات الديزل”. أول قطار هيدروجيني في تطور هام نحو الاستدامة والابتكار في قطاع النقل السككي في المملكة، قدم رئيس الهيئة العامة للنقل، رميح بن محمد الرميح، اليوم الأربعاء، رخصة تشغيل تجريبية للقطار الهيدروجيني للرئيس التنفيذي لشركة “سار“، بشار بن خالد المالك.

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