شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن نون السعودية تكشف عن العرض الجبار على أيفون 15 برو ماكس الجديد والان مع التفاصيل الكاملة

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يثير هاتف iPhone 15 Pro Max من شركة نون اهتمام العديد من الأشخاص، حيث يبحثون باستمرار عن المزيد من المعلومات حول هذا المنتج المثير، تقدم شركة نون في المملكة العربية السعودية مجموعة واسعة من المنتجات الرائعة والإلكترونيات الجديدة، وتوفر فرصًا مناسبة للجميع للاستفادة الكاملة منها، ويهدف هذا إلى تسهيل تجربة المستخدمين وتوفير فرص للاستمتاع بأحدث التقنيات والابتكارات.

العرض الجبار على أيفون 15 برو ماكس الجديد

تقدم شركة نون العديد من المنتجات المميزة والشهيرة التي يتطلع إليها الكثيرون، وتشمل هذه المنتجات الإلكترونيات الحديثة التي توفر مزايا متعددة للمستهلكين.

من بين هذه المنتجات، يبرز هاتف iPhone 15 Pro Max كواحد من الأجهزة الرائدة، وتعمل شركة نون في المملكة العربية السعودية على توفيره بأسعار مناسبة وبخيارات تقسيط ميسرة.

إليك بعض التفاصيل حول سعر وتفاصيل التقسيط لهاتف iPhone 15 Pro Max في شركة نون السعودية:

سعر الهاتف: يبلغ سعر الهاتف الجديد من نون 6499 ريال سعودي، ويشمل هذا السعر الضريبة المضافة.

خيارات التقسيط: يمكن الحصول على الهاتف بخيار التقسيط الشهري، حيث يبدأ القسط من 542 ريال سعودي. تمتد فترة التقسيط على مدى 12 شهرًا.

الضمان والخدمات: يأتي الهاتف مع ضمان يمتد لمدة عامين. يشمل السعر توصيل مجاني لأقرب نقطة نون.



مواصفات iPhone 15 Pro Max: