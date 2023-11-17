شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن جلسة تصوير ساخنة بين ابنة هيفاء وهبي وحليمة بولند والان مع التفاصيل الكاملة

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أعلنت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، رسميًا عن انفصالها عن والد طفلتيها رهف ودانييلا.

وأعربت زينب عن اعتقادها بأن كل شيء في الحياة محدد بالقدر والحظ.

جلسة تصوير ساخنة بين ابنة هيفاء وهبي وحليمة بولند

تم تأكيد خبر انفصال زينب من خلال إعادة نشرها في قصة على حسابها الشخصي في منصة إنستغرام. وقد ردت على سؤال ورد من صفحة فنية تساءلت عما إذا كانت قد انفصلت.

جاء الرد بقول: “حبيبتي زازا انفصلت بكل رقي، وأعرف التاريخ بالضبط، بس مش رح قول غير انو الله يحميها لشبابها يا رب ويخليها لبناتها”. وقامت زينب بإعادة نشر السؤال والجواب، وعلقت عليه بالقول: “كل شيء في هذه الحياة مقسوم ومقدر”.

وفي سياق آخر، قامت زينب بنشر عدة فيديوهات وصور تجمعها بالإعلامية الكويتية حليمة بولند، وأثارت هذه الصور جدلاً بسبب وضعيات التصوير التي تم التقاطها في جلسة التصوير.