تراند اليوم : شاهد: اسم "الأمير نايف" داخل مستشفى الشفاء في غزة يثير تفاعلا

صحيفة الخليج 365: تفاعل مغردون سعوديون مع لوحة تحمل اسم الأمير الراحل نايف بن عبدالعزيز ظهرت في فيديو نشره الجيش الإسرائيلي من داخل مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

لوحة باسم الأمير الراحل نايف

ونشر الجيش الإسرائيلي على صفحته الرسمية بمنصة أكس فيديو للمتحدث الدولي باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، ويقول فيه: "أنا في مستشفى الشفاء كما ترون من اللوحة خلفي سنقوم بتصوير مقطع واحد بدون تحرير للأدلة التي عثرنا عليها الآن في هذا المبنى.." وخلفه ظهرت لوحة تحمل اسم الأمير الراحل نايف بمركز للأشعة التشخيصية والعلاجية أنشأته المملكة .

أفعال الخير السعودية

وعلق الفنان فايز المالكي عبر حسابه بمنصة إكس قائلا: سبحان الله تصوير من قناة إسرائيلية تظهر دعم من أفعال الخير السعودية "الغير معلنة حيث ظهر بفيديو نشرته وسائل إعلام الإحتلال الإسرائيلي "مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز لتشخيص وعلاج أمراض السرطان"؛ الذي يعد المركز الأول من نوعه في فلسطين، والذي أنشئ بتبرع من الأمير الراحل قبل عشرين عاماً.

سيرة الكرام

فيما علق رجل الأعمال منذر آل الشيخ مبارك قائلا: "رحم الله الأمير نايف بن عبدالعزيز،تأبى الأحداث إلا أن تعيد سيرة الكرام، مركز الأمير نايف لعلاج أمراض السرطان لم يكن أحد يعرف عنه ولم يُعلن عنه، وفعل وكرم يراه أهل غزة واليوم يراه العالم كله شاهدًا لبعض ما يقدمه عظام هذه الأرض لايرجون إلا رضى الله فالحمدلله من قبل ومن بعد".

تبرع كريم

كما علق المغرد بن عويد قائلا : يظهر في فيديو الدعاية الإسرائيلية عن وجود أسلحة مزعومة داخل مستشفى الشفاء في غزة مركز الأمير نايف لتشخيص وعلاج أمراض السرطان والذي يعد المركز الأول من نوعه في فلسطين، والذي أنشئ بتبرع كريم من سموه رحمه الله عام 2003،رحم الله الأمير نايف بن عبدالعزيز.