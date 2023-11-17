تراند اليوم : بالفيديو: الكابتن طيار "عبدالله الغامدي" يحسم الجدل ويكشف سبب رؤية طائرة الركاب متوقفة في الهواء

صحيفة الخليج 365: أكد الكابتن طيار عبدالله الغامدي، أنه من المستحيل أن تقف الطائرة ذوات الأجنحة في السماء.

سرعة الانهيار

وقال الغامدي خلال مقطع فيديو، إن الطائرة تزن عشرات الأطنان بل البعض منها يزن مئات الأطنان، مشيرا: هناك سرعة تسمى بسرعة الانهيار لا يجب أن تصل إليها هذه الطائرة وإلا سوف تسقط كالحجر.

حجم الطائرة

وكشف أن الطائرات الحديثة زودت بتقنية عالية تحميها من الوصول إلى سرعة الانهيار دون تدخل الطيار بسبب بعد المسافة وحجم الطائرة.

الخداع البصري

وتابع: ترى الطائرة متوقفة في السماء ويسمى هذا التوقف والمشاهدة بالخداع البصري.