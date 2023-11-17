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تراند اليوم : شاهد.. القسام تستدرج 5 جنود إسرائيليين بينهم ضابط داخل نفق وتفجره

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صحيفة الخليج 365: أظهر مقطع فيديو نشرته كتائب القسام لحظة استدراج قوة إسرائيلية لأحد الأنفاق في بيت حانون وتفجيره.

وأبان الفيديو تواجد عدد من جنود إسرائيل داخل النفق ويبحث في المكان قبل أن يقترب من عدسة الكاميرا ويلامسها ثم يحدث الانفجار.

واعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل خمسة من جنوده بينهم ضابط في العملية.

وقالت كتائب عز الدين القسام، إنها فخخت فتحة أحد الأنفاق بالقرب من مسجد النصر في بيت حانون، وتم استدراج قوة من سلاح هندسة الجيش الإسرائيلي إليها وتفجيرها فيهم بمجرد ملامسة الكاميرا.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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