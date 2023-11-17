تراند اليوم : الكاتب "الضبعان" ينتقد دخول "مديرة تعليم جدة" قاعة الاختبارات أثناء اختبار الطلاب ويكشف السبب!

صحيفة الخليج 365: قال الكاتب في صحيفة الوطن منصور الضبعان في مقالته بعنوان «ممنوع دخول قاعة الاختبار» أن دخول سعادة مديرة تعليم جدة لقاعة اختبار في إحدى المدارس في جدة وبرفقتها 8 أشخاص، تحفهم أصوات الفلاشات المزعجة، يعد انتهاكا لحقوق الطلاب أثناء أداء الاختبار.

وأكد أن أهم ركن في قاعة الإختبار هو الهدوء التام، كحق شرعي ونظامي وعقلي لأبنائنا الذين ينسجون خيوط مستقبلهم، حق يجب أن توفره الجهة المعنية وتأمر به وتعتني به، مع وجوب توفر الأدوات اللازمة لتمكين الطلبة من الحل بالإضافة إلى الطعام والرائحة الطيبة والأدوية إن لزم الأمر.

وأضاف: ماقامت به سعادة مدير التعليم في جدة، هو ديدن الكثير من مدراء العموم، فالاطمئنان على سير العملية - أي عملية - من خلال الزيارات الميدانية يجب أن لا يؤثر سلبا على مصلحة العمل والأمل.

وشدد الضبعان على ضرورة تنبيه أعضاء هيئة التدريس، ومنسوبي المدرسة، ودعوة الأسر، وكل الجهات ذات العلاقة، بضرورة توفير كل مامن شأنه أن يؤدي الطلبة اختباراتهم بهدوء ويسر وسهولة، وردع كل مايؤثر سلبا على أداء الطالب والطالبة في قاعة الاختبار.