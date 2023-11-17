شكرا لقرائتكم خبر عن كفاءات نسائية تقدم الخدمات الميدانية لقاصدات المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفر الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كفاءات نسائية على مستوى تعليمي وعملي عالٍ لأداء مهام النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة، بالإضافة إلى تفويج الحشود النسائية، ومتابعة سير أعمالها بالمسجد الحرام في يوم الجمعة، وفق العديد من المبادرات والبرامج النوعية، وبدعم من الإمكانات البشرية والآلية.

إضافة إلى تفويج الحشود النسائية إلى صحن المطاف لتأدية نسك الطواف وإتمام نسك العمرة بكل يسر وسهولة، من خلال ممرات ممتدة خارج المسجد الحرام إلى صحن المطاف.

وقرب وقت الصلاة يجرى تفويج المعتمرات إلى داخل المصليات النسائية القريبة من المطاف أو المسعى بكل كفاءة ومهنية، بالإضافة إلى العمل الجاد للحد من الظواهر السلبية التي تعيق حركة تفويج الحشود لداخل المسجد الحرام وخارجه.

تفويج القاصدات يوم الجمعة

ويجري تفويج القاصدات للمصليات وصحن المطاف في وقت مبكر من يوم الجمعة، كما توجد الموظفات في البدرومات والممرات المؤدية إلى المصليات النسائية وصحن المطاف وحجر نبي الله إسماعيل -عليه السلام-.

يأتي ذلك تسهيلًا لحركة السير وانسيابيتها، وتنظيم المصليات النسائية للنساء القادمات لأداء الصلاة دون العمرة، وذلك بتسوية الصفوف، وتقديم التوجيه المكاني بكفاءة وفاعلية، عن طريق توجيه القاصدات للمصليات النسائية المخصصة لهن، والعمل على منع اختلاط الرجال بالنساء داخل المصليات.

كما تتمثل الخدمة في الإرشاد المكاني سواء داخل الحرم أو خارجه، والإجابة عن أسئلة واستفسارات قاصدات بيت الله الحرام.